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Астронавты подарили папе Римскому комбинезон для полетов в космос

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Папа Римский Франциск встретился с вернувшимися с Международной космической станции астронавтами и получил в подарок индивидуальный комбинезон синего цвета. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что, кроме комбинезона для полетов в космос, понтифик получил от астронавтов короткую белую накидку, являющуюся частью облачения духовенства Римско-католической церкви. Подарок папе Рисмкому преподнес итальянский астронавт Поало Несполи, а также другие члены экипажа. Понтифик встречался с ними их семьями.

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