Россия запустила ракету Союз со спутником ГЛОНАСС-М

В расчетное время разгонный блок Фрегат со спутником Глонасс-М отделился от ракеты и вышел на низкую околоземную орбиту.

В России с космодрома Плесецк в ночь на воскресенье, 17 июня, состоялся успешный запуск ракеты Союз-2.1б с навигационным спутником ГЛОНАСС-М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С пусковой установки N4 площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предстартовые операции и пуск ракеты контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и прошли в штатном режиме.

Общее руководство пуском вел главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

В расчетное время разгонный блок Фрегат со спутником ГЛОНАСС-М отделился от ракеты и вышел на низкую околоземную орбиту. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.