В NASA придумали, как подобраться к Солнцу

Parker Solar Probe должен подойти к светилу на расстояние около 6,4 млн км, то есть около девяти радиусов.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось новыми подробностями о космическом аппарате Parker Solar Probe.Это будет первый аппарат нового поколения, который приблизится к Солнцу настолько близко, насколько ранее ни один другой аппарат не приближался. Если точнее, проект Solar Probe+ подразумевает создание аппаратов, которые будут работать на расстоянии менее 10 радиусов от нашей звезды, сообщает The Verge.

Так, Parker Solar Probe должен подойти к светилу на расстояние около 6,4 млн км, то есть около девяти радиусов. Для сравнения, Меркурий, являющийся ближайшей к Солнцу планетой, находится от неё на расстоянии 58 млн км.

Для того, чтобы выдерживать экстремальные температуры (около 1400 градусов), зонд Parker Solar Probe оснастят специальным тепловым щитом. NASA сообщает, что щит будет иметь диаметр 2,4 м. Этого будет достаточно, чтобы сам аппарат полностью спрятался в его тени. По расчётам управления, температура зонда составит около 29,4 градусов.

Конструкция теплового щита включает две панели из углерод-углеродного композита и ядра из углеродной пены толщиной 4,5 дюйма. Внешняя часть также будет окрашена специальной белой краской, чтобы отражать как можно больше тепловой энергии. В целом щит на 97% состоит из воздуха, так что весит он всего 72,6 кг.

Запуск зонда намечен на 4 августа текущего года. Максимальной близко к звезде зонд подойдёт в декабре 2024 года. Parker Solar Probe поможет учёным лучше изучить корону Солнца, получить новые данные об активности звезды, определить структуру и динамику магнитного поля светила и так далее.