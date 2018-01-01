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СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Названа стоимость полета в космос на корабле Blue Origin

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Полет в космос для туристов на многоразовом корабле New Shepard от компании Blue Origin обойдется в сумму от 200 до 300 тысяч долларов. Об этом пишет Reuters. Первыми пассажирами должны стать сотрудники компании.

Приблизительную стоимость сообщили изданию источники в Blue Origin. Продажи билетов для желающих должны появиться в 2019 году.

В компании Blue Origin данную информацию пока не комментируют. Известно, что было проведено уже восемь успешных испытаний корабля New Shepard. Однако пассажиров во время тестовых полетов на борту не было.

В то же время аналитики компании Teal Marco Caceres прогнозируют, что космические полеты для компании будут убыточными. По их оценкам, каждый запуск New Shepard обходится компании в 10 миллионов долларов. При цене в 300 тысяч долларов за билет туриста окупить их не удастся.

Ранее сообщалось, что в космос отправили радиосигнал со словами британского ученого Стивена Хокинга.

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