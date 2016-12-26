8 научных открытий 2016 года, изменивших наше представление о мире и Вселенной

Несмотря на все экономические и политические трудности, с которыми столкнулось человечество в уходящем году, учёные продолжают удивлять и радовать своими открытиями. Русский TVNET подготовил подборку самых главных и важных достижений ученых, которые изменили в 2016 году наше представление о мире и Вселенной.
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