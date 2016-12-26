8 научных открытий 2016 года, изменивших наше представление о мире и Вселенной

Иллюстративное фото. Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Несмотря на все экономические и политические трудности, с которыми столкнулось человечество в уходящем году, учёные продолжают удивлять и радовать своими открытиями. Русский TVNET подготовил подборку самых главных и важных достижений ученых, которые изменили в 2016 году наше представление о мире и Вселенной.