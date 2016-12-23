Биологи: Головной мозг человека созревает после 30 лет

 

Фото: AP/Scanpix

Люди моложе 30 лет считаются достаточно зрелыми для того, чтобы водить машину, голосовать и вступать в брак. Однако их мозг при этом продолжает активно развиваться, сообщили американские ученые.

Развитие областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и оценку рисков, только начинает замедляться после 30 лет. Исследователи из Гарвардского университета, проанализировав данные исследований, выяснили, что развитие среднего мозга практически не заканчивается.

В целом не совсем понятно, когда можно утверждать, что мозг созрел. Основными изменениями, происходящими в мозге с подросткового возраста до 20-30 лет, являются утолщение белого вещества и истончение серого вещества. При утолщении белого вещества образуются связи между разными областями мозга. Истончение серого вещества – это его специализация, позволяющая мозгу работать эффективнее.

Префронтальная кора – часть мозга, которая продолжает развиваться. Она связана с вниманием, планированием, принятием решений, мышлением, личностным развитием, оценкой рисков и кратковременной памятью. После 30 она меняется меньше, но это еще не говорит о том, что мозг созрел, передает The Daily Mail.

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Одним из основных отличий между подростками и людьми старше 20 лет является степень отвлекаемости. Так, подростки достаточно зрелые, чтобы достигать целей в нейтральных обстоятельствах, когда их ничего не отвлекает. Но если появляются разные эмоциональные стимулы, им становится гораздо сложнее.


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