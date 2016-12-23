Ученые: Морепродукты укрепляют здоровье

Морепродукты могут продлить человеческую жизнь, заявили ученые из Гарвардского университета.

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Они провели исследование с участием тысяч добровольцев, за которыми наблюдали более 15 лет. Все подопытные были разделены на две равные группы. Первые очень редко употребляли в пищу морепродукты, вторые — часто.

Как выяснилось, представители второй группы живут гораздо дольше, передает Nation News.

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С помощью данного эксперимента исследователи также поняли, что регулярное употребление морепродуктов на треть снижает риск инфарктов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.