Биологи: Люди, состоящие в браке, реже умирают от инфаркта

Брак благотворно влияет на здоровье людей, заявили научные сотрудники госпиталя при Университете Турку (Финляндия).
Исследования ученых продолжались на протяжении десяти лет. Как выяснилось, более 50% пациентов умирали в течение месяца после перенесенного инфаркта.
Одинокие люди, не состоящие в браке и не имеющие постоянных партнеров, в два раза чаще переносили инфаркты, и в 2,5 раза чаще умирали в течение месяца после приступа.Еще по этой теме
Как передает The Daily Mail, исследователи сделали вывод, что брак укрепляет не только душевное, но и физическое здоровье человека, в том числе — сердечно-сосудистую систему.