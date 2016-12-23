Биологи: Люди, состоящие в браке, реже умирают от инфаркта

Брак благотворно влияет на здоровье людей, заявили научные сотрудники госпиталя при Университете Турку (Финляндия).

Исследования ученых продолжались на протяжении десяти лет. Как выяснилось, более 50% пациентов умирали в течение месяца после перенесенного инфаркта.

Одинокие люди, не состоящие в браке и не имеющие постоянных партнеров, в два раза чаще переносили инфаркты, и в 2,5 раза чаще умирали в течение месяца после приступа.

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Как передает The Daily Mail, исследователи сделали вывод, что брак укрепляет не только душевное, но и физическое здоровье человека, в том числе — сердечно-сосудистую систему.