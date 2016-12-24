Психологи назвали самую нервную в мире профессию

 

Фото: depositphotos.com

В исследовании ученые приняли участие двадцать две тысячи человек, которых разделили их на три группы – рядовых сотрудников, владельцев и руководителей компаний и на руководителей среднего звена и менеджеров.

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Группа исследователей Колумбийского университета выяснила, какая работа является самой нервной в мире и объяснила с чем это связано. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Результаты исследования показали, что у некоторой части «подопытных» появились симптомы депрессии. Так, у группы владельцев компаний процент не превысил отметки в 11%, рядовых сотрудников – 12%, а у руководителей среднего звена и менеджеров этот показатель составил 18%.

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В результате ученые пришли в выводу, что самой нервной в мире является работа менеджеров среднего звена, поскольку она сопряжена с повышенным чувством ответственности. Также исследователи выяснили, что людям, занимающим эту должность, необходимо проявлять все мастерство дипломатии для того, чтобы предотвращать конфликты на рабочем месте.

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