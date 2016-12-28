 

Фото: REUTERS/Scanpix

Французские биологи изучили «серую зону» животного мира — переходную область, в которой происходит образование из одного вида новых. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, кратко о нем сообщается на сайте EurekAlert!

Ученых заинтересовала способность организмов к скрещиванию и обмену генами в зависимости от их дивергентных свойств — наличия генетических расхождений по тем или иным признакам. Эти особенности, как отмечают биологи, в конечном итоге и определяют видообразование.

Проведенное учеными исследование позволило улучшить имеющиеся модели образования новых видов. Использованный авторами подход был применен к большому числу геномных данных, включающих в себя 61 пару популяций и видов животных.

Анализ показал присутствие у некоторых видов молекулярной дивергенции — расхождений в 0,5-2 процента в пределах генома. Те животные, у которых найдены такие особенности, как отмечают ученые, находятся в «серой зоне». К ним относятся, в частности, некоторые виды мидий, горилл, дождевого червя, бабочек и комаров.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

ФСБ нашла очевидцев падения Ту-154 Новости

ФСБ нашла очевидцев падения Ту-154

Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154 Новости

Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154

Стали известны финалисты шоу «Голос» Showbiz

Стали известны финалисты шоу «Голос»

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре Wo&Men

Возлюбленный Джорджа Майкла рассказал о трагическом утре

Названы лучшие модные видео года Wo&Men

Названы лучшие модные видео года

Наука

Природа

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
TEHNISKO DIREKTORU/-I
TEHNISKO DIREKTORU/-I
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 