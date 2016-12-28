Ученые: тяга к наркотикам сохраняется даже после смерти

У людей с химическими зависимостями меняется белок FosB в системе награды мозга. Исследователи из Университета Вены нашли модифицированный белок у умерших героиновых наркоманов. Они предположили: судя по всему, тяга к наркотику не проходит после смерти, сообщает The Daily Mail.

Белок FosB - транскрипционный фактор в головном мозге, участвующий в передаче сигналов к клеткам. Он передает генетическую информацию между клетками и решает, активировать определенные гены или нет. При наркотической зависимости FosB превращается в DeltaFosB. Активность DeltaFosB существенно повышается при длительном приеме наркотиков. DeltaFosB может влиять на факторы роста и вызывать структурные изменения в головном мозге (примерно в той области, которая связана с памятью).



Специалисты изучили образцы ткани прилежащего ядра мозга 15 умерших героиновых наркоманов. С помощью высокочувствительных методов исследователи смогли обнаружить DeltaFosB в мозге зависимых людей через 9 дней после смерти. Ученые добавляют: вероятно, в мозге людей, пытающихся отказаться от наркотика при жизни, измененный белок остается еще дольше.