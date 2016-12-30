Билл Гейтс: миру угрожает смертельная эпидемия гриппа

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью BBC предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией.

«Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет», - сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что сейчас у человечества есть современные медицинские средства. Но тревогу у миллиардера вызывает то, что человечество вряд ли сможет эффективно отреагировать на смертельную болезнь, которая будет быстро распространяться. Подобная эпидемия может стать трагедией, добавил Гейтс.

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Тревогу у него вызывает то, как человечество реагирует на чрезвычайные ситуации.

Регуляторные стандарты и различные ограничения приводят к тому, что реакция на подобные события оказывается очень медленной.

По его словам, недавние кризисы, связанные с лихорадкой Эбола и вирусом Зика, показали, насколько мир уязвим перед лицом эпидемий. Эти примеры, считает Гейтс, показали, что мировому сообществу сложно достаточно быстро разрабатывать новые лекарства и новые вакцины.

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