Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Регулярное потребление рыбы и морепродуктов способно предотвратить потерю слуха у женщин. Об этом заявили американские ученые.

Они провели эксперимент с участием 65 тысяч добровольцев. В течение 18 лет эти женщины включали в свой рацион рыбу два раза в неделю.

Было установлено, что употребление рыбных продуктов предотвращает риск потери слуха на 20%. Среди всех участниц исследования проблемы со слухом возникли только у 1,5 тысячи дам.

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Белок и полинасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе, благоприятно влияют на активную работу мозга, омега-6 уменьшает риск атеросклероза и уровень холестерина, а фосфор укрепляет нервную систему, передает Svopi.

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