Ученые рассказали, кода телепортация станет доступна для людей

Вся проблема заключается в том, что современные технологии не способны реализовать идею ученых.

Американские ученые занялись разработкой технологии, которая позволит людям телепортироваться в желаемую точку земного шара.

Сообщается, что сейчас специалисты проводят совместные исследования в области квантовых технологий и, в случае, если разработка метода передачи квантов будет успешно, уже к 2040 году люди смогут телепортироваться.

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Ученые поясняют, что кванты обладают свойством сохранять в своей структуре любые данные. Поэтому, при освоении технологии станет возможным перемещать предметы и даже людей из одного места в другое с невероятной скоростью.

Эксперты заверили, что в теоретическом плане уже полностью разработали модель для телепортации, однако техническая часть задумки еще не реализована.

Вся проблема заключается в том, что современные технологии не способны реализовать идею ученых. Однако когда наука вступит в мир будущего, телепортация может стать реальной.

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