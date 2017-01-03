Ученый уверен: в октябре 2017 года Земля будет полностью уничтожена‍

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Авторитетный ученый Дэвид Мид заявил о том, что Земля будет полностью уничтожена столкновением с другой планетой в октябре 2017 года. Свою точку зрения он изложил в работе «Planet X: The 2017 Arrival».

Исследователь убежден в том, что общественность специально держат в неведении относительно будущего нашей планеты. Мид считает, что мировые элиты возводят специальные бункеры для спасения от апокалипсиса, пишут argumentiru.com.

Мид акцентирует внимание на том, что признаки будущего разрушения Земли уже заметны, хотя бы по количеству землетрясений и интенсивность. Он считает, что осенью «Планета Х» пересечет созвездие Девы, а 5 октября затмит собою Солнце.

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Читайте также: Польские астрономы заявили о глобальной катастрофе Земли. Исследователям удалось обнаружить, что звезда-оранжевый карлик Глизе 710, размером примерно 0,6 массы Солнца, стремительно приближается к нашей системе.

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