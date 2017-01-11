Диетологи: Алкоголь переводит мозг человека в «режим голода»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Бокал вина за ужином или обедом — железная гарантия того, человек съест больше, чем обычно. По словам диетологов из Института Френсиса Крика, алкоголь переводит мозг в «режим голода».

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При этом сам алкогольный напиток может быть довольно калорийным, однако он не насыщает. К примеру, в бокале красного вина – 160 калорий. Примерно столько же содержится в куске пирога.

Спиртное активирует особые нейроны в мозге. В обычном режиме они активируются чувством голода.

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Ранее считалось, что алкоголь просто ослабляет самоконтроль. Логика была такова: если кто-то выпил вына, то вероятно, не откажется и от излишеств в еде.

Но последнее исследование говорит о работе особого нейронного пути, включающегося под воздействием спиртного, передает The Daily Mail.

В рамках эксперимента ученые давали мышам спиртное в течение трех дней. И это привело к значительному увеличению потребления пищи грызунами. В их мозге активировались «нейроны голода». Когда активность этих нейронов подавлялась, переедание прекращалось.

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