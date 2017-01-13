Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: JOSE SENA GOULAO / LUSA

Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Биологам удалось выделить протеин TZAP. «Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много».

Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Реклама

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Еще по этой теме
Найден эффективный способ победить старение

Найден эффективный способ победить старение

Ученые обратили вспять старение стволовых клеток

Ученые обратили вспять старение стволовых клеток

Ученые повернули старение вспять, перепрограммировав клетки

Ученые повернули старение вспять, перепрограммировав клетки


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой Wo&Men

Итальянскую королеву красоты облили серной кислотой

Ученые выяснили, сколько женщина может прожить с одним партнером Wo&Men

Ученые выяснили, сколько женщина может прожить с одним партнером

Как выглядят постаревшие участницы золотого состава «ВИА Гры» Showbiz

Как выглядят постаревшие участницы золотого состава «ВИА Гры»

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки Wo&Men

Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки

Тест на смерть помогает выжить Wo&Men

Тест на смерть помогает выжить

Ученые

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы
Сдают Офисы 198 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 