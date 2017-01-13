В Египте обнаружены 12 гробниц со скелетами детей и животных

Археологи обнаружили 12 древнеегипетских гробниц времен Нового Царства (1550-1069 год до нашей эры) на территории деревни Гебель-эль-Силсила, находящейся в нескольких километрах южнее Долины Царей. Об этом сообщает в среду, 11 января, Al Ahram.

Гробницы, скорее всего, представляют собой семейные усыпальницы. В них — останки мужчин, женщин и детей, а также домашних животных. Захоронения содержат культурно-религиозные артефакты, в частности сосуды и драгоценности.

Археологи также обнаружили три выточенных в скалах алтаря. Ученые полагают, что дальнейшее исследование могил позволит понять особенности быта древних жителей поселения Гебель-эль-Силсила. Как отмечается, ранее египтологи считали его бедной деревней.

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В Долине Царей, которая расположена на берегу Нила рядом с Фивами и Луксором, находятся десятки гробниц. В одной из них был захоронен такой правитель Нового Царства, как Тутанхамон.

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