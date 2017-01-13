Найдено объяснение смертоносной песчаной буре на Ближнем Востоке

Американские экологи заявили, что сильнейшая пыльная буря в сентябре 2015 года, которая затронула Сирию, Ливан, Турцию, Израиль, Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию и привела к тысячам случаев респираторных заболеваний, образовалась из-за изменения климата. Об исследовании кратко сообщает EurekAlert!.

Ведущий автор исследования Эли Боу-Зейд (Elie Bou-Zeid) рассказывает, что главной причиной возникновения бури стала комбинация различных климатических факторов.

Таким образом они опровергают популярное предположение о том, что необычное атмосферное явление было вызвано вооруженным конфликтом в Сирии.

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Специалисты проанализировали данные о растительном покрове за несколько месяцев до бури, чтобы убедиться в том, что война никак не повлияла на ее возникновение. После этого

ученые собрали данные о температуре воздуха, влажности и скорости ветра, а также провели метеорологическое моделирование для данного региона.

«Моделирование показало, что этот необычный шторм появился в первую очередь из-за аномально высокой температуры. Поэтому земля, которая не была покрыта растительностью, высохла, что привело к появлению песчинок в воздухе», — рассказывает Боу-Зейд.

Немаловажную роль сыграло и необычное движение потоков ветра. Эксперты предупреждают, что на Ближнем Востоке ожидается еще более сильная засуха, поэтому подобные песчаные бури могут повториться.

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