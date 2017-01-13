Психологи: Премии негативно влияют на психику работников

 

Фото: AP/Scanpix

Премии влияют на сотрудников не позитивно, а негативно, заявили ученые из Университета Восточной Англии.

Исследователи полагают, что желая получить премию за производительность, человек может начать работать слишком упорно. А это может вызвать стресс и подорвать его здоровье.

Британские психологи проанализировали данные 1293 руководителей и 13657 сотрудников компаний. Ученые выясняли, зависит ли степень удовлетворенности сотрудников работой, приверженность компании и доверие к руководству от выплат, связанных с производительностью работника, прибылью компании либо совместным владением акциями.

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Как оказалось, выплаты, связанные с производительностью, положительно влияли на все три параметра.

Но они также заставляли работников усердно трудится, что могло привести к проблемам со здоровьем.

Выплаты, связанные с прибылью, повышали степень удовлетворенности работой, приверженности компании и уровень доверия к руководству, только если их получали все работники. Если же такие выплаты получала лишь небольшая группа сотрудников, наблюдался обратный эффект.

Выплаты, связанные с совместным владением акциями, снижали степень удовлетворенности работой. На два других параметра они не влияли, передает MED daily.

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