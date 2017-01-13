Ученые: Алкоголь способствует закреплению негативных воспоминаний

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Алкоголь не помогает избавиться от неприятных воспоминаний. Более того – при спиртное способствует закреплению негативных образов в памяти, заявили ученые из Университета Джона Хопкинса.

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Дело в том, что алкоголь укрепляет соединения между нейронами и мозговым центром страха, передает The Daily Mail.

Исследователи провели опыты на мышах, искусственно вызывая у них чувство страха. Грызуны получали удар электрическим током и слышали при этом разные звуки.

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Затем мышей разделили на две группы. Первой группе дали обычную воду, а второй – напиток с 20% содержанием этанола. На следующий день ученые попытались разрушить негативную ассоциацию. Они воспроизводили те же звуки, но удар током мыши не получали.

Специалисты заметили:

грызуны, которым давали алкоголь, чаще замирали по сравнению с теми, кто пил обычную воду.

Чтобы понять, в чем причина, исследователи изучили образцы ткани мозга мышей.

Как выяснилось, в синапсах (соединениях между нейронами) у животных, получавших алкоголь, оказалось больше рецепторов. То есть, соединения были крепче, поэтому негативные воспоминания было сложно устранить.

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