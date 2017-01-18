Биологи: Вода может способствовать развитию умственных способностей

Обычная питьевая вода способствует развитию умственных способностей человека. По словам ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), употребление воды позитивно влияет на рецепторы головного мозга.

Но пить ее нужно в строго определенное время. Сразу после завтрака рекомендуется делать два больших глотка чистой питьевой воды.

Это дает всплеск энергии, направленной не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности.

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Исследователи провели эксперимент с участием 30 молодых здоровых мужчин. Добровольцы регулярно выпивали полстакана питьевой воды после плотного завтрака. При этом их просили выполнить задания на оценку интеллекта.

Также была контрольная группа, которая воду не пила. В результате именно основная группа лучше справлялась с заданиями. Эксперты подчеркивают: есть прямая связь между водой и уровнем интеллекта. Но не стоит пить слишком много. В противном случае, можно столкнуться с болезнями почек и мочевого пузыря, передает MED daily.

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