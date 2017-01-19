Названы причины преждевременного старения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Пожилые женщины, которые ведут малоподвижный образ жизни, теряют восемь лет жизни. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья с результатами работы опубликована в журнале American Journal of Epidemiology. Кратко о ней сообщает сайт EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 1500 женщин в возрасте от 64 до 95 лет. На их правом бедре был закреплен акселерометр, который отслеживал физическую активность испытуемых в течение семи дней как во время бодрствования, так и в ночное время суток. Затем ученые измерили длину теломер — концевых участков хромосом, укорочение которых связано со старением.

Установлено, что у тех женщин, которые занимаются физическими упражнениями хотя бы 30 минут в день, длина теломер была больше, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни.

Это указывает на то, что клетки последних стареют быстрее. В свою очередь, это увеличивает риск таких серьезных возрастных заболеваний, как рак или диабет.

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Теломеры состоят из ряда повторяющихся последовательностей ДНК. Они защищают размножающиеся хромосомы от повреждения, однако при каждом делении клетки укорачиваются. Считается, что этот процесс связан со старением, и клетки со слишком короткими теломерами не могут выполнять своих функций и погибают.

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