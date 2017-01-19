Ученые уверены, что спорт делает человека более счастливым

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Занятия спортом не только способны сделать здоровым и сильным наше тело, а также победить имеющиеся и предупредить новые заболевания, но еще и сделать человека более счастливым. К такому мнению пришли британские исследователи из Кембриджа и Университета Эссекса.

Сегодня наблюдается массовый тренд обращения горожан в различные спортивные секции. Все говорит о том, что люди, проживающие в больших городах, действительно начинают задумываться о том, что необходимо получать больше физических нагрузок, и стараются обеспечить себе эти самые нагрузки всеми имеющимися на данный момент способами. Помимо многочисленных спортивных секций люди зачастую просто бегают по утрам или вечерам. А так как за последние годы такие бегуны встречаются все чаще, то можно говорить с уверенностью о росте популярности спорта и активного образа жизни среди современных людей.

Ученые не раз говорили об и так очевидной пользе спорта для здоровья, совершая эти открытия с большим энтузиазмом. И подавляющее большинство таких открытий затрагивало те или иные аспекты физического характера. Однако

влияние регулярных занятие спортом на психологию человека не менее важно, и открытие британских исследователей доказало это в полной мере.

Ведь, по словам английских ученых, спорт помогает улучить настроение и делает человека более успешным.

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К такому выводу исследователи пришли после того, как исследователи двигательную активность десяти тысяч человек при помощи специального мобильного приложения. Как сало понятно в ходе исследования, эта самая двигательная активность и уровень хорошего настроения взаимосвязаны.

Те люди, которые постоянно занимались спортом, в целом были весьма счастливы и успешны по жизни.

При этом, как удалось выяснить исследователям, даже небольшая физическая активность, вроде перестановки мебели в доме, была способна в значительной степени поднять настроение человека. Таким образом, была доказана еще одна важнейшая положительная сторона тех людей, которые любят физическую активность.

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