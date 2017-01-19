Оказывается, сплетничать полезно. В процессе обмена сплетнями вырабатывается много окситоцина (гормона наслаждения). Это и сближает людей, поскольку именно окситоцин вырабатывается при объятиях или во время занятий сексом. Об этом сообщили ученые изУниверситета Павии (Италия).

Они провели исследование с участием 22 женщин. Выяснилось, что когда участницы сплетничали, в их мозге вырабатывалось больше окситоцина, чем например, во время разговора о погоде.

Наблюдаемый эффект не зависел от личностных особенностей – таких, как уровень эмпатии и аутистические черты, сообщает The Daily Mail.

Реклама

Ранее сообщалось, что в офисе слухи и сплетни полезны

. Они используются, например, для того, чтобы предупредить коллег, которые неважно справляются со своими обязанностями.

Сплетни позволяют людям собирать и проверять информацию, развлекаться болтовней друг с другом, а также защищать свою группу.

Еще по этой теме