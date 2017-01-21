Американские ученые вырастили сложный искусственный мозг

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Невероятно сложный искусственный мозг, который состоит из трех автономных областей, вырастили исследователи из Гарвардского университета. Об этом говорится в материале New Scientist.

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Как сообщается, мозг состоит из трех областей, имеющих аналоги и у живых организмов: миндалин, гиппокампа и коры. Каждая из областей имеет различные по функциям и строению нейроны.

Чтобы создать искусственный мозг, ученые изучили находящиеся в нервных клетках белки, а также клеточный метаболизм и свойства электропроводимости нейронов. Затем путем культивирования нервных клеток одного типа в отдельной области они отследили изменения, которые претерпевают нейроны при создании связей и «общении» друг с другом, после чего были убраны ограничители областей, препятствовавшие образованию нервных связей.

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Интересно, что для демонстрации работоспособности искусственного мозга ученые ввели препарат фенисилидина гидрохлорид, который используется для моделирования симптомов шизофрении. Они изучили эффект воздействия препарата как на отдельные области мозга, так и на их взаимосвязи и пришли к выводу, что такой искусственный мозг является хорошим инструментом для изучения неврологических и психиатрических заболеваний, в том числе наркомании и болезней, вызванных травмой мозга.

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