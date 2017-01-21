На дне океана нашли загадочное существо

В 2015 году в Австралии был обнаружен новый представитель семейства игловых рыб, однако открытие было сделано по образцу, хранящемуся в музее. Загадочное существо впервые показалось на глаза человека лишь недавно.

В семейство игловых (Syngnathidae) входит более 230 видов рыб, в том числе морские коньки, а также их разновидность — морские драконы, сообщает National Geographic Россия.

До 2015 года науке было известно только два представителя этого вида: обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus) и лиственный (Phycodurus eques) морские драконы. Оба они по классификации Международного союза охраны природы относятся к уязвимым видам.

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Изучая экспонаты из коллекции Музея Западной Австралии в Перте, биологи обнаружили беременного самца темно-красного цвета. Согласно данным из реестра, он был пойман в 2007 году у южного побережья Австралии. Анализ ДНК, а также ряд анатомических деталей не оставляли сомнения: речь идет о новом виде морских драконов. Он получил имя Phyllopteryx dewysea (рубиновый).

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Поняв, что новый вид рыб следует искать на больших глубинах, ученые запустили под воду роботизированную камеру. Местом поисков стала акватория австралийского архипелага Речерч (Recherche Archipelago), где на побережье недавно были найдены два мертвых рубиновых морских дракона. Экспедиция увенчалась успехом: в начале 2017 года в ее объектив попали сразу две особи.