В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает The Independent.

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Диоксид титана, по мнению ученых, может быть канцерогеном, то есть провоцировать развитие рака. К своим выводам специалисты пришли в ходе экспериментов с крысами.

У грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40 процентов чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

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Соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности.

В пище он, как правило, используется в качестве отбеливателя. Наиболее часто его можно встретить в сладостях, печенье и жевательной резинке, а также зубных пастах и солнцезащитных кремах.

Авторы воздержались от выводов, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. По этой причине власти Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171.


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