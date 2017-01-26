Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Морепродукты считаются диетическими. Однако доктор Колин Янссен из Гентского университета пришел к неожиданным выводам. Оказывается, пишет «Российская газета», любители морепродуктов глотают до 11000 крошечных кусочков пластика ежегодно. Частично пластик оседает в теле, вызывая проблемы со здоровьем.

«Мы установили, что пластиковые частицы попадают в наше тело и могут остаться там на некоторое время. Мы должны понимать, что в результате происходит. Где они в итоге оседают? Инкапсулируются ли тканями и «забываются» организмом или вызывают воспаление? Химические вещества, выделяющиеся из этого пластика, отравляют организм? Точно это все неизвестно, но мы должны знать» - подчеркивает Янссен.

Проблема в плохой экологической обстановке - мировой океан сильно загрязнен пластиковым мусором.

По общим подсчетам, в воде находятся более пяти триллионов микрочастиц пластика. С водой они проникают в организм рыб и других морских жителей. Например, через мидии проходит до 20 литров воды в сутки. Вода выходит, а пластик оседает, потом оказываясь на обеденном столе.

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Почти весь пластик тело человека может вывести, но некоторые частицы все же накапливаются в тканях. По прогнозам экспертов, если тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно питающиеся морепродуктами, будут потреблять до 780000 кусочков пластика ежегодно.

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