Медики: Импульсивность может привести к ожирению

Импульсивные люди более подвержены ожирению. Об этом сообщили ученые из Техасского университета (США).

В их исследовании участвовали 45 добровольцев в возрасте от 22 до 43 лет. Средний индекс массы тела этих людей составлял 30,7 (ожирение первой степени).

Участники рассказали о себе и прошли нейропсихологическое тестирование. Также специалисты сделали добровольцам МРТ.

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Как выяснилось, импульсивные личности, которые постоянно вели себя непредусмотрительно, были склонны к набору лишнего веса, передает MED daily.

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