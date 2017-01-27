Исследователи: Неудачная фамилия может испортить жизнь

 

Фото: AP/Scanpix

Неблагозвучная фамилия может привести человека к неудачам и даже болезням. Об этом сообщили ученые из Ирландии, которые провели анализ статистических данных, касающихся жителей Туманного Альбиона.

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Исследователи сравнили наличие болезней и других проблем у человека с его фамилией, в особенности — ее звучанием.

Так, например, мужчина с фамилией Фэтт, что созвучно английскому «жир» или «толстый», страдает от ожирения. Владельцы неблагозвучных фамилий оказались с заниженной самооценкой и признаками комплекса неполноценности.

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Впрочем, исследователи признают, что для выделения точной зависимости данных недостаточно, ведь фамилии также формируются в зависимости от национальной или территориальной принадлежности индивидуума, передает издание The Science Focus.

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