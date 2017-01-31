Медики: Знание двух языков защитит от болезни Альцгеймера

Знание двух языков с детства, а также постоянное их использование защищает человека от болезни Альцгеймера. Об этом сообщили итальянские ученые из Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле.
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По их данным, примерно 85% людей со знанием двух языков могут отсрочить появление заметных когнитивных нарушений в старости примерно на пять лет.
Это объясняется особым нейронным связям, существующим в головном мозге двуязычных людей,
передает Planet Today.
Такие цепочки нейронов расположены, как правило, в участках мозга, отвечающих за планирование и непосредственное осуществление функций, то есть в областях, по которым в первую очередь бьет, например, болезнь Альцгеймера.Еще по этой теме