Медики: Знание двух языков защитит от болезни Альцгеймера

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Знание двух языков с детства, а также постоянное их использование защищает человека от болезни Альцгеймера. Об этом сообщили итальянские ученые из Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле.

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По их данным, примерно 85% людей со знанием двух языков могут отсрочить появление заметных когнитивных нарушений в старости примерно на пять лет.

Это объясняется особым нейронным связям, существующим в головном мозге двуязычных людей,

передает Planet Today.

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Такие цепочки нейронов расположены, как правило, в участках мозга, отвечающих за планирование и непосредственное осуществление функций, то есть в областях, по которым в первую очередь бьет, например, болезнь Альцгеймера.

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