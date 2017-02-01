Ученые создали девайс, позволяющий силой мысли управлять телевизором

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые похвастались новой разработкой — устройством MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором.

Еще по этой теме

Девайс представили разработчики онлайн-кинотеатра Netflix, сообщается в блоге компании.

Устройство было представлено в рамках Netflix HackDay Winter 2017. Оно управляется с помощью MindFix, на основе гаджета под названием Muse, и представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.

Реклама

Устройство необходимо надевать на голову пользователя.

В компании заявили, что пока не собираются выпускать его на потребительский рынок.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпускать собственные сериалы.

Еще по этой теме
Телевизоры научились подслушивать семейные тайны

Телевизоры научились подслушивать семейные тайны

LG представила телевизор с функцией отпугивания москитов

LG представила телевизор с функцией отпугивания москитов

Биологи: Телевизор разрушает кости детей

Биологи: Телевизор разрушает кости детей


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 408000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети Wo&Men

Видео с «переодеванием» Трампа стало хитом в Сети

В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат Wo&Men

В Сети провели анонимный опрос о причинах измен: вот результат

Уехавшая из страны Агате: В Латвии тебя никто не ждет! Новости

Уехавшая из страны Агате: В Латвии тебя никто не ждет!

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом Новости

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом

Технологии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 