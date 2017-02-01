Ученые создали девайс, позволяющий силой мысли управлять телевизором

Ученые похвастались новой разработкой — устройством MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором.

Девайс представили разработчики онлайн-кинотеатра Netflix, сообщается в блоге компании.

Устройство было представлено в рамках Netflix HackDay Winter 2017. Оно управляется с помощью MindFix, на основе гаджета под названием Muse, и представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.

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Устройство необходимо надевать на голову пользователя.

В компании заявили, что пока не собираются выпускать его на потребительский рынок.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпускать собственные сериалы.

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