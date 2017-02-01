Онкологи спрогнозировали уровень смертности от рака в Западной Европе

Ученые на примере Испании спрогнозировали долю больных раком среди ныне живущих людей в Западной Европе. Соответствующий доклад опубликовало Испанское общество медицинской онкологии, кратко о нем сообщает испанская государственная Служба научных новостей и информации.

Ученые полагают, что до конца жизни рак будет диагностирован у примерно половины мужчин и трети женщин. Главной причиной развития заболевания специалисты считают табакокурение, употребление алкоголя, ожирение и низкую физическую активность.

Эти факторы ответственны за примерно треть случаев смертности в Испании и, поскольку в основном связаны с образом жизни человека, то, по мнению ученых, могут быть устранены.

К своим выводам эксперты пришли, проанализировав динамику заболеваемости раком в стране за последние двадцать лет.

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Медики отмечают, что показатели по общей заболеваемости и смертности от рака для Испании, Португалии и Франции в основном совпадают, но отличаются распределением по видам опухолей. В этих странах в среднем 53 процента пациентов с онкологией проживают не менее пяти лет после выявления заболевания.

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