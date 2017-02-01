Ученые рассказали, когда столкнутся Луна и Земля

 

Фото: AP/Scanpix

Американский планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо спрогнозировал время возможного столкновения Земли и ее спутника Луны. По его мнению, катастрофа может произойти через 65 миллиардов лет, о чем он отметил в интервью с представителем Forbes.

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Однако данная перспектива возможна в том случае, если и планету, и ее спутник ранее не поглотит Солнце.

Как заявляет ученый, причиной столкновения Земли и Луны может послужить замедление вращения последней вокруг собственной оси. Эта тенденция может начаться приблизительно через 50 миллиардов лет.

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Барнс отмечает, что к этому времени вращение Луны вокруг своей оси будет происходить за 47 суток. В настоящее время это занимает у спутника только 27 суток.

Ранее сообщалось, что по расчетам ученых Луна является старше, нежели предполагалось ранее. Американские ученые смогли вычислить наиболее точный на сегодня возраст спутника Земли.

Также сообщалось, что по мнению ученых Луна является частью древней Земли.

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