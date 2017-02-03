В МГУ разработали материал для самолетов будущего

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Ученые из МГУ создали уникальный композиционный материал на основе полимерных матриц. Он превосходит металлы прочностью и легкостью, что позволит уменьшить массу самолетов и космических кораблей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 февраля.

Из полимерных композиционных материалов (ПКМ) обычно изготавливают различные конструкции и детали машин, испытывающие мощную нагрузку. В состав ПКМ входит полимерная связующая матрица и армирующий наполнитель. В углепластиках, например, армирующим наполнителем является углеродная ткань, а в качестве матрицы используются полиэфирная или эпоксидная смолы и другие полимеры.

Химики разработали новые вещества, из которых можно сделать легкие, дешевые и устойчивые к высоким температурам ПКМ. Это позволит заменять титановые или алюминиевые компоненты летательных аппаратов. Хотя стоимость этих металлов примерно в 10 раз меньше композиционных материалов, изготовление деталей сложной формы из этого сырья дороже.

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Уменьшение массы самолетов и ракет позволит снизить количество потребляемого топлива и увеличить полезную нагрузку. Кроме того, ПКМ не подвержены коррозии.

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