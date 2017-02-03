Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю

Австралийские медики заявили, что рабочая неделя должна длиться не более 39 часов. Чрезмерная занятость оказывает вред как физическому, так и психическому состоянию человека, о чем отмечается на сайте Австралийского национального университета.

Как отмечается в тексте исследования, большие нагрузки лишают человека возможности потратить свое время на спокойный прием пищи, а также на уход за собой.

И тем не менее, в Австралии более 65 процентов людей, имеющих постоянную работу, отводят ей более 40 часов.

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Сообщается, что

результаты исследования основаны на данных о 8 тысячах австралийских работников.

Одна из участников исследования Линдалл Страздинс, представляющая научную школу АНУ, заявила, что следует развеять миф о том, что хорошо выполненная работа требует долгих часов, потраченных на нее.

Также ученые подчеркнули, что следует особое внимание уделить женщинам, которым часто приходится после продолжительного рабочего дня еще выполнять работу по дому. Для них, по мнению специалистов, рабочая неделя должна быть еще короче.

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