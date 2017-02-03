Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Австралийские медики заявили, что рабочая неделя должна длиться не более 39 часов. Чрезмерная занятость оказывает вред как физическому, так и психическому состоянию человека, о чем отмечается на сайте Австралийского национального университета.

Еще по этой теме

Как отмечается в тексте исследования, большие нагрузки лишают человека возможности потратить свое время на спокойный прием пищи, а также на уход за собой.

И тем не менее, в Австралии более 65 процентов людей, имеющих постоянную работу, отводят ей более 40 часов.

Реклама

Сообщается, что

результаты исследования основаны на данных о 8 тысячах австралийских работников.

Одна из участников исследования Линдалл Страздинс, представляющая научную школу АНУ, заявила, что следует развеять миф о том, что хорошо выполненная работа требует долгих часов, потраченных на нее.

Также ученые подчеркнули, что следует особое внимание уделить женщинам, которым часто приходится после продолжительного рабочего дня еще выполнять работу по дому. Для них, по мнению специалистов, рабочая неделя должна быть еще короче.

Еще по этой теме
Как заработать большие деньги?

Как заработать большие деньги?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 280 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение! Wo&Men

«Съедобные» сумки голландского дизайнера поражают воображение!

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном Wo&Men

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном

Елгавчанка Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала» Новости

Елгавчанка Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала»

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети» Showbiz

Стали известны имена наставников шоу «Голос. Дети»

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 