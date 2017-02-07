Доказана эффективность зеленого чая в борьбе с раком костного мозга

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr

Группа ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснила, что зеленый чай может способствовать выживанию пациентов с множественной миеломой — злокачественной опухолью костного мозга. Ключевую роль в этом играет соединение галлат эпигаллокатехина, которое содержится в листьях. Статья исследователей опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry. Кратко о ней сообщается на сайте Phys.org.

При миеломе может происходить накапливание аномальных компонентов антител (иммуноглобулинов), называемых легкими цепями, в сердце или почках, что приводит к нарушению их функций и смерти.

Исследователи выделили легкие цепи из девяти пациентов с болезнью костного мозга. После этого ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, как зеленый чай воздействует на компоненты антител. Оказалось, что галлат эпигаллокатехин препятствует неправильному сворачиванию легких цепей и образованию фибрилльной структуры, способствующей их накоплению в органах.

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Ранее ученые из Киотского университета в Японии выяснили, что зеленый чай уменьшает вероятность аневризмы брюшной части аорты — заболевания, при котором главная артерия организма расширяется, а ее стенки истончаются.

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