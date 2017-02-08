В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа

Стоунхендж
 

Стоунхендж. Фото: AP/Scanpix

По мнению ученых, загадочные рукотворные строения выполняли ритуальные функции.

В Интернете опубликовали фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен исполинский «двойник» Стоунхенджа, обнаруженный исследователями в тропических лесах Амазонки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники, открытые бразильскими учеными геоглифы появились примерно две тысячи лет назад, а вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.

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Специалисты уверены, что древние рукотворные строения Амазонской низменности предназначались для проведения ритуалов, а в тропических лесах Южной Америки скрыто еще очень много непознанных объектов.

Twitter

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники, открытые бразильскими учеными геоглифы появились примерно две тысячи лет назад, а вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.

Twitter

Специалисты уверены, что древние рукотворные строения Амазонской низменности предназначались для проведения ритуалов, а в тропических лесах Южной Америки скрыто еще очень много непознанных объектов.

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