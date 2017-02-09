На Антарктиде нашли четыре мертвых озера

Американские, британские и французские ученые обнаружили в недрах Антарктиды четыре обмельчавших озера. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Cryosphere, кратко о нем сообщает Европейское космическое агентство.

Четыре связанных озера скрыты под расположенным недалеко от моря Амундсена шельфовым ледником Туэйтс на западе материка. С июня 2013-го по январь 2014-го вода из них попала в Мировой океан. Причина этого заключается в подмывании талой водой вышележащего основания ледника.

Суммарно площадь поверхности подледниковых озер составляет 700 квадратных километров, объем попавшей из них в океан жидкой воды — 3,5 кубического километра. Максимальная скорость стока составляла, по оценкам ученых, 240 кубических метров в секунду — наибольший показатель для подобного рода процессов в Западной Антарктиде.

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Обмеление подледных озер, как полагают авторы, происходит с периодичностью в 20-28 лет и на 10 процентов увеличило скорость соскальзывания ледника Туэйтс (которая составляет примерно 11 метров в сутки) в океан, и приводит к небольшому росту уровня Мирового океана.

Работа ученых также подтверждает оценки, согласно которым Туэйтс окажется в океане через 200-900 лет. Обнаружить озера удалось при помощи спутника CryoSat-2.

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