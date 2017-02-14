У внутреннего ядра Земли нашли симметрию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Ученые из Швеции, Китая и Чили определили вероятный тип кристаллической решетки, которую занимает стабильная фаза железа во внутреннем ядре Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Внутреннее твердое ядро планеты, по мнению авторов статьи, сформировано объемноцентрированной кубической решеткой (в одной ее ячейке восемь атомов разнесены по углам куба и один находится в его центре).

К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерное моделирование (методом молекулярной динамики) условий в недрах планеты при помощи пакета VASP (Vienna Abinitio Simulation Package). Таким образом, специалистам удалось отследить эволюцию суперячейки, состоящей из 1024 атомов железа, находящихся при температуре 6 тысяч кельвинов и под давлением 360 гигапаскалей.

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По мнению авторов исследования, объемноцентрированная кубическая решетка твердого ядра объясняет наблюдаемую анизотропию скорости распространения упругих волн сквозь внутреннее ядро и его низкий модуль сдвига.

Ядро Земли радиусом 3,5 тысячи километров находится под мантией на глубине 2,9 тысячи километров от поверхности планеты. Оно образовано жидким внешним слоем толщиной 2,2 тысячи километров и внутренним твердым ядром радиусом 1,2 тысячи километров. Главные его составляющие — железо и никель.

Альтернативная гипотеза предполагает, что недра Земли сформированы гранецентрированной кубической решеткой — в одной ее ячейке восемь атомов разнесены по углам куба, а шесть других находятся в центрах его сторон.


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