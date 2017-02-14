Опухоль мозга вылечат с помощью вируса бешенства

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Южнокорейские ученые из Университета Сонгюнгван создали наночастицы для лечения опухолей мозга, наделив их способностью проникать в центральную нервную систему подобно вирусам бешенства (Rabies virus). Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials. Кратко об исследовании рассказывает издание Science.

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Вирус бешенства вызывает менингоэнцефалит, обходя гемато-энцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную систему.

Последний защищает нейроны головного мозга от микроорганизмов и токсинов, играя роль фильтра.

R.virus проходит из поврежденных тканей, куда попал в результате укуса или со слюной зараженного животного, по аксонам нейронов, что и позволяет ему миновать защиту.

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Поскольку барьер мешает проникновению лекарственных препаратов, предназначенных для лечения опухолей мозга, ученые создали наночастицы, покрытые белком вируса бешенства. Этот белок находится на поверхности R.virus, позволяя последнему проникать в нервные клетки, связываясь с их рецепторами. Частицы были изготовлены из золота и имели ту же форму, что и вирус бешенства. Они не несли в себе лекарственных препаратов, однако легко поглощали свет лазера, нагревались и убивали окружающие их ткани.

Наночастицы были введены в хвостовую вену четырех мышей с опухолями головного мозга. Они накапливались в пораженных болезнью тканях, после чего их облучали инфракрасным светом, который проходил через кожу и кости без вреда для животных. Повышение температуры частиц способствовало уменьшению размеров опухолей.

Ряд ученых, однако, сомневается в полученных результатах.

Дело в том, что вирус бешенства перемещается по аксонам очень медленно — приблизительно три миллиметра в час. В эксперименте наночастицы проникли в мозг мышей уже через несколько часов. Кроме того, их нагревание может повредить здоровые ткани. Однако южнокорейские исследователи считают, что в дальнейшем удастся решить эту проблему.

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