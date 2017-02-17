Ученые нашли единственный случай пользы от курения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Ученые сообщили о единственном случае, когда табачный дым оказался полезным для здоровья. Речь идет о жителе Германии, который страдал от наследственной анемии, вызванной мутацией в ДНК, кодирующей гемоглобин. Курение помогало ему избавиться от симптомов. Статья исследователей опубликована в журнале Journal of Biological Chemistry. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально железодефицитная анемия была обнаружена у 23-летней дочери жителя ФРГ. Выяснилось, что болезнь была вызвана мутацией в гене, кодирующем один из компонентов сложного белка гемоглобина — полипептидную цепь α1. Она делает гемоглобин уязвимым к O2, в результате чего красные клетки крови — эритроциты — не могут нормально снабжать клетки кислородом.

Хотя отец женщины также имел этот дефект, он не страдал от анемии, однако в его крови была обнаружена высокая концентрация угарного газа. Выяснилось, что мужчина был курильщиком, а мутация позволяла гемоглобину стабилизироваться при взаимодействии с угарным газом..

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По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний, связанных с курением табака, в мире в среднем каждые восемь секунд умирает один человек. Ежегодный показатель смертности из-за употребления табака составляет пять миллионов человек. Курение способствует развитию рака легких, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также преждевременному старению.


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