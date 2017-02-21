Ученые: Десять тысяч шагов в день иногда губительны

 

Фото: Caro/ScanPix

Далеко всем людям можно делать ежедневно по 10 000 шагов, как это рекомендуют многие последователи здорового образа жизни.

Если речь идет о людях после болезней, слабых или пожилых, то для их здоровья такое режим физической активности — разрушителен.

Об этом сообщили ученые из Университета Джонса Хопкинса (США), которые посвятили свое исследование использованию различных фитнес-браслетов.

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Только в Великобритании каждый год продается более 3 млн таких гаджетов, которые должны обеспечить владельцам тщательный контроль за уровнем и результативностью физических нагрузок. Однако исследователи утверждают, что многие мобильные приложения и девайсы не проходили через полноценные научные исследования. А продвигаемый ими универсальный подход к тренировкам для всех без исключения людей зачастую вреден.

Более того, как выяснилось,

пользующиеся фитнес-браслетами люди теряют меньше лишнего веса по сравнению с теми, кто предпочитает придерживаться стандартных методик похудения.

Ученые подчеркивают, что слепо доверять подобным устройствам нельзя. Это все равно, что кидать ребенка в реку в надежде на то, что он сам научится плавать, передает MedikForum.

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