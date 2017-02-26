Умер выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался выдающийся физик и математик, академик Людвиг Дмитриевич Фаддеев, сообщает «Фонтанка».

Ученый ушел из жизни после продолжительной болезни в 7 утра 26 февраля. 23 марта ему должно было исполниться 83 года.

Фаддеев был одним из создателей современной математической физики. Решив задачу трех тел, он стал основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. Автор более 200 научных трудов и пяти монографий, лауреат множества профессиональных и государственных наград.

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