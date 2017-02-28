Названы 12 самых опасных для человека бактерий

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список из 12 самых опасных для здоровья человека бактерий. Данные организмы демонстрируют наибольшую резистентность (сопротивляемость) к воздействию антибиотиков.

Перечень ВОЗ делится на три категории в зависимости от того, насколько быстро необходимо найти новые антибиотики, позволяющие бороться с бактериальной инфекцией. Всего организация выделила критический, высокий и средний приоритеты.

На первый план в списке поставлены бактерии с множественной лекарственной резистентностью, в частности устойчивостью к карбапенемам и цефалоспоринам третьего поколения — одними из самых сильных антибиотиков. Микробы включают в себя Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteriaceae. Подобные бактерии приводят к осложненным или смертельным инфекциям, например к пневмонии и заболеваниям крови, а борьба с ними может потребовать манипуляций с кровью.

Реклама

Во вторую группу бактерий попали Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonellae и Neisseria gonorrhoeae. Эти микробы вызывают пищевые отравления и гонорею. К третьей группе отнесены Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Shigella. Последние организмы устойчивы к антибиотикам широкого спектра действия.

ВОЗ отмечает, что возбудители хламидиоза и туберкулеза, одних из самых распространенных бактериальных инфекций, в перечень не попали, поскольку в настоящее время с ними удается эффективно бороться и они не представляют угрозы человечеству.

Обнародование перечня, как полагает ВОЗ, позволит направить усилия ученых и бизнеса на борьбу с растущей глобальной угрозой невосприимчивости бактерий к современным противомикробным средствам.

Еще по этой теме
В кишечнике нашли манипулирующие мозгом человека бактерии

В кишечнике нашли манипулирующие мозгом человека бактерии

Ученые нашли «танцующие» бактерии

Ученые нашли «танцующие» бактерии

Пересадка донорских бактерий помогла побороть запах пота

Пересадка донорских бактерий помогла побороть запах пота


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 264000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Как латвийские туристы застряли в Таиланде по вине агентства Новости

Как латвийские туристы застряли в Таиланде по вине агентства

Радиаторы отключила, но платить за отопление приходится Новости

Радиаторы отключила, но платить за отопление приходится

У Алины Кабаевой появился двойник Wo&Men

У Алины Кабаевой появился двойник

Янукович развелся с женой после 45 лет брака Новости

Янукович развелся с женой после 45 лет брака

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть? Wo&Men

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Ученые

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 