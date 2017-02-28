Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными

 

Фото: AP/Scanpix

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета штата Аризона (США), заставляют предположить, что собаки в существенно большей степени похожи на нас, чем считалось прежде.

Исследователи, работа которых опубликована в журнале Animal Behaviour, сравнив поведение детей, собак и шимпанзе, пришли к выводу, что уровень развития социальных навыков у лучших друзей человека и двухлетних детей одинаково высок, а ближайшие родственники человека от них в этом смысле сильно отстают, пишет Deti.mail.ru.

Как показывают многочисленные исследования, базовые навыки взаимодействия с окружающим миром начинают развиваться у детей примерно в 9 месяцев, и именно появление этого свойства является первым, что отличает человеческое существо от других видов. Чтобы сравнить, как происходит социальное развитие у детей, собак и шимпанзе, ученые проанализировали результаты многочисленных тестов.

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Так, в исследовании принимали участие 552 собаки разных пород, включая домашних питомцев, тренированных собак-помощников, а также собак, работающих в армии и полиции

. Тесты были основаны на игре – исследователи тщательно прятали лакомство или игрушку, а затем наблюдали, как собаки в ходе поиска общаются с человеком, реагируя на невербальные подсказки, такие как «указующий перст» или направление взгляда.

Аналогичные тесты прошли также 105 двухлетних детей и 106 шимпанзе. В итоге оказалось, что дети и собаки в равной степени превзошли шимпанзе в способности к социальному взаимодействию. Причем то, как дети и собаки справлялись с заданиями, стратегия и тактика их поведения также оказались очень похожими.

Исследователи предполагают, что все дело в эволюции – и у людей, и у собак в ходе естественного отбора работало правило: «выживает тот, кто способен налаживать связи с себе подобными». У собак в ходе одомашнивания в качестве «себе подобных» выступали люди.


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