Найдена ДНК доисторического вируса рака крови

Ученые обнаружили древнюю ДНК, которая принадлежит дельтаретровирусам, способным вызвать редкую форму лейкемии. Она была найдена в геномах летучих мышей. Статья исследователей из Университета Глазго в Великобритании и Чешской академии наук опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.