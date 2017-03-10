Российские ученые назвали причины возникновения гипертонической болезни.
По данным исследований, причина недуга скрыта в нарушении кровообращения и нарушении нервной активности отделов головного мозга.
Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели ряд наблюдений за крысами и смогли назвать ряд факторов, которые стали провоцирующими для возникновении гипертонии.
В процессе проведения эксперимента, ученые разделили всех подопытных лабораторных крыс на две группы.
Специалисты заметили, что патологии в артериальном давлении грызунов происходили в возрасте от 4 до 6 недель их возраста. Причины патологического изменения артериального давления продиктованы снижением активности процессов, происходящих в префронтальной зоне головного мозга и активизации их в области гипоталамуса.
Исходя из такого наблюдения, российские ученые говорят, что идентичные изменения в области головного мозга у людей происходят в относительно молодом возрасте и могут провоцировать наступление гипертонии в дальнейшем.
Также специалисты отметили, что наличие гипертонии в острой или хронической формах имеет опасность для человека, так как может вызвать нарушение работы сердца и почек, передает svopi.ru.Еще по этой теме