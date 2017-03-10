Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Российские ученые назвали причины возникновения гипертонической болезни.

По данным исследований, причина недуга скрыта в нарушении кровообращения и нарушении нервной активности отделов головного мозга.

Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели ряд наблюдений за крысами и смогли назвать ряд факторов, которые стали провоцирующими для возникновении гипертонии.

В процессе проведения эксперимента, ученые разделили всех подопытных лабораторных крыс на две группы.

Реклама

Специалисты заметили, что патологии в артериальном давлении грызунов происходили в возрасте от 4 до 6 недель их возраста. Причины патологического изменения артериального давления продиктованы снижением активности процессов, происходящих в префронтальной зоне головного мозга и активизации их в области гипоталамуса.

Исходя из такого наблюдения, российские ученые говорят, что идентичные изменения в области головного мозга у людей происходят в относительно молодом возрасте и могут провоцировать наступление гипертонии в дальнейшем.

Также специалисты отметили, что наличие гипертонии в острой или хронической формах имеет опасность для человека, так как может вызвать нарушение работы сердца и почек, передает svopi.ru.

Еще по этой теме
Гипертоникам очень полезно гладить кошку

Гипертоникам очень полезно гладить кошку

Стакан свекольного сока в день поможет победить гипертонию

Стакан свекольного сока в день поможет победить гипертонию

Как избавиться от гипертонии: 10 советов

Как избавиться от гипертонии: 10 советов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые призвали перестать чистить овощи Wo&Men

Ученые призвали перестать чистить овощи

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам Wo&Men

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей! Новости

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Она сказала мужу, что беременна на его похоронах. А потом... Wo&Men

Она сказала мужу, что беременна на его похоронах. А потом...

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

Наука

Здоровое тело

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
59 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 