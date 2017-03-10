Российские ученые назвали причины возникновения гипертонической болезни.

По данным исследований, причина недуга скрыта в нарушении кровообращения и нарушении нервной активности отделов головного мозга.

Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели ряд наблюдений за крысами и смогли назвать ряд факторов, которые стали провоцирующими для возникновении гипертонии.

В процессе проведения эксперимента, ученые разделили всех подопытных лабораторных крыс на две группы.

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Специалисты заметили, что патологии в артериальном давлении грызунов происходили в возрасте от 4 до 6 недель их возраста. Причины патологического изменения артериального давления продиктованы снижением активности процессов, происходящих в префронтальной зоне головного мозга и активизации их в области гипоталамуса.

Исходя из такого наблюдения, российские ученые говорят, что идентичные изменения в области головного мозга у людей происходят в относительно молодом возрасте и могут провоцировать наступление гипертонии в дальнейшем.

Также специалисты отметили, что наличие гипертонии в острой или хронической формах имеет опасность для человека, так как может вызвать нарушение работы сердца и почек, передает svopi.ru.

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