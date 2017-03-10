В атмосфере Москвы нашли опасные вещества

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Группа ученых химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с учеными из корпорации LECO разработала новый способ оценки состояния окружающей среды Москвы. Он позволяет расширить список опасных для человека и природы веществ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Нынешний способ проверки окружающей среды имеет свои недостатки, так как в ходе этого процесса стационарными лабораториями определяется концентрация лишь 20 веществ. Основной метод, который использовали химики МГУ в своем исследовании, — газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС), или хромато-масс-спектрометрия. Таким образом им удалось определить новые вещества, загрязняющие окружающую среду.

Автор исследования Альберт Лебедев назвал главным результатом работы расширение списка определяемых веществ, а также выявление новых потенциально опасных для окружающей среды и здоровья людей: «Состав органических загрязнений воздуха непостоянен, поэтому важно проводить регулярный мониторинг с целью своевременного выявления новых угроз как для экосистемы города, так и для здоровья граждан».

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Он добавил, что мониторинг необходимо проводить для получения действительной информации о воде, почве и атмосфере Москвы, а также выявить источник опасного вещества до последующей очистки территории.

Все анализы ученые проводят на специально собранных пробах снега. Отмечается, что данный способ применим практически для всей территории России, так как здесь наблюдается климат с ярко выраженной сменой времен года.


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